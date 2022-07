Camila Homs es la figura de tapa de esta semana en la revista Caras. La modelo lució diferentes outfits para la nota principal. Conjuntos con estampados floreados, mucho brillo y un total look fucsia muy llamativo.

Uno de los looks elegidos por Camila Homs para la producción de fotos fue un total look con brillos, plateado, que le permitió lucir mucha piel a la vista. El conjunto estaba compuesto por un pantalón y un top con tiras que rodeaban su cintura y su cuello. En la parte superior llevaba un saco con hombreras.

Tini Stoessel y Camila Homs lucieron un look muy parecido

La modelo de Multitalent Agency también optó por un outfit, esta vez más casual, para el día. Un pantalón tiro alto y un top con el mismo estampado floreado.

Camila Homs para revista Caras Foto: Federico Debartolo

Otro de los cambios de vestuario fue un traje celeste con un escote pronunciado y el pelo recogido con una cola y raya al costado.

Camila Homs para revista Caras Foto: Caras

Además, la ex pareja de Rodrigo De Paul posó con unas botas texanas de cuero marrón que combinó con un top y pantalón monocromático.

Camila Homs para Caras Foto: Caras

Por último, según lo que reveló a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, apostó por un total look color fucsia y pantalones wide leg.

Camila Homs habló del romance de Tini Stoessel con su ex Rodrigo de Paul

Luego de que se confirmara la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Camila Homs reveló cómo vive todo este proceso.

“La separación sigue siendo una situación delicada, nada fácil. Pero en otras relaciones no me meto, no me corresponde meterme”, soltó determinante sobre su ex y Tini en un móvil con “Socios del Espectáculo”. Y también aseguró que intenta pasar el momento de la mejor manera posible y que está “contenida por la familia, amigas” y sus hijos.

“Con Rodrigo no somos mejores amigos pero está todo bien por el bienestar de nuestros hijos”, confesó.