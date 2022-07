En el día de su cumpleaños, Leticia Siciliani compartió varias fotos en Instagram de una tarde dedicada a ella misma. A modo de celebración por sus 30 años, la actriz eligió pasar su día en un lujoso hotel de Buenos Aires.

“Pasar la tarde con amor, una bañera llena de flores y vos” escribió Leticia Siciliani en su posteo de Instagram con varias fotos en una suite donde se relajó y festejó sus 30 años. “Jamás dejar de brindar, y despertarse siempre con mucho amor” reflexionó la actriz.

Leticia Siciliani en su cumpleaños Foto: Instagram

Como regalo de cumpleaños, la hermana menor de Griselda Siciliani se tomó un descanso de su trabajo para relajarse en uno de los hoteles más elegantes de Buenos Aires. Como mostró en las imágenes, disfrutó de un momento en una bañadera con flores, cocktails, tostados de miga y papas fritas.

Leticia Siciliani festejó su cumpleaños número 30. Foto: Instagram

Además, posó en una bata blanca junto a una gran ventana y compartió la vista que tenía desde la lujosa habitación en la que se hospedó.

Leticia Siciliani Foto: Instagram

Leticia Siciliani reveló cómo fue el odio que recibió tras contar que es lesbiana

Hace ya bastante tiempo que Leticia Siciliani contó públicamente que es lesbiana pero recientemente recordó las agreciones y mensajes de odio que recibió por su orientación sexual cuando una de sus seguidoras de Instagram le preguntó si había sentido miedo al contarlo.

La actriz contó: “No me dio miedo, pero sí me acuerdo que en ese momento yo estaba grabando Esperanza mía y en un bache me fui al camarín y entré a Twitter; había salido la nota en la que yo contaba esto, que en realidad contaba con quién vivía.. Y en las menciones tenía muchos mensajes agrediéndome, insultándome, discriminándome, muchos mensajes de odio”.