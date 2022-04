Federico Bal se encuentra en la Isla Brasileña Paraty. Viajó allí para rodar el programa Resto del mundo de El trece. En estos días se dio a conocer que sufrió un accidente. Su mamá, la famosa actriz, Carmen Barbieri viajó a Brasil para seguir la evolución de su hijo que tuvo que ser operado por sufrir una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo.

Fede Bal se accidentó y le pone las mejores caras a la situación

“Tengo un ángel que me cuida, de eso no hay duda”, expresó en sus redes sociales el actor tras ser recibido y estabilizado en el hospital.

Qué le pasó a Fede Bal en Brasil

“Estábamos en paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme) para grabar un vuelo para Resto del mundo pero las cosas salieron mal. Al despegar parece que la combinación de una ráfaga con un pozo de la tierra hizo que el vehículo pierda equilibrio y terminamos volcando”, contó Federico en Instagram.

Federico Bal tras el accidente. Foto: Instagram/@balfed

La aventura podría haber terminado de otra manera, por suerte, como mostró el actor en sus redes, tras una operación ya se sintió un poco mejor y salió a caminar por el hospital. El conductor tiene 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, con quienes acaba de compartir unas fotos muy graciosas entre tanta tragedia.

Federico Bal tras ser operado: "Me río de Janeiro". Foto: Federico Bal

“Me Rio de Janeiro”, es la descripción que eligió Fede. En la primera fotografía se lo ve de frente y sonriendo, mientras que en la segunda, entre su bata de hospital desatada se ven sus glúteos. Con esta imagen se ganó el apoyo de 113 mil de sus seguidores que dejaron su corazón rojo en el posteo del actor.

Federico Bal luego de su operación tras sufrir un accidente en Brasil. Foto: Federico Bal

“Te quiero”, “Que hace”, “Sos crack”, “Ponete bien”, “Recuperate pronto”, “Siempre tan gracioso”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Carmen Barbieri viajó a Brasil

Carmen Barbieri se angustió mucho tras la noticia de su accidente, la actriz viene de golpe tras golpe: La muerte de su madre, el cancer de Santiago Bal y luego el de su hijo. Una seguidilla de tragedías.

En una entrevista que le hicieron la conductora de Mañanisima entró en llanto y contó: “Yo veo el lado malo, sí, me pasan muchas cosas. Y estoy un poco cansada porque todo es una seguidilla. Pero estoy muy agradecida, Dios me da la oportunidad de salir adelante, ¡Qué es tan importante! Estoy agradecida a la vida y a Dios. Pero hoy me agarraron en un mal día... Hoy me agarraron golpeada”

Aunque aclaró: “Las buenas también están. No puedo ser desagradecida a la vida. Yo salí de un coma, estoy viva y estoy trabajando... Ya estoy llorando”