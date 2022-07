Con fama internacional gracias a su protagónico en “Élite”, Valentina Zenere conquistó los corazones del público español después de radicarse en Madrid desde hace dos años. Se metió en el mundo del maquillaje desde pequeña y reveló cuál es su secreto para conseguir un make up bronceado de cejas perfectas.

Según contó en un tutorial subido a YouTube para Vogue, la actriz argentina de 25 años confesó que no suele maquillarse demasiado, sino solo para proyectos laborales o salidas. Sin embargo se consideró una obsesiva de las cejas bien marcadas “para definir la mirada” y brillos en el rostros que resalten sus rasgos.

Contó sus secretos para maquillarse Foto: Instagram/valentinazenere

De ojos claros celestes, Valentina Zenere elige colores en tono tierra para resaltar y generar más profundidad. Así logra un efecto de “bronceado” que cautiva a sus admiradores. También remarcó que usa productos veganos, no testeados en animales, y reveló que debe aplicar mucha hidratación porque su piel es seca.

El paso a paso del maquillaje de Valentina Zenere

Primero lo primero. Después de una buena limpieza facial con un gel de ducha, la ex “Casi Ángeles” aplica una crema hidratante en todo su rostro y cuello. No descuida el contorno de ojos ni los labios y termina el proceso con una bruma facial.

Antes de aplicar la base, la actriz se esparce una crema con un poco de brillo que ayuda a la fijación del maquillaje. La coloca en los pómulos, abajo de las cejas, en la nariz y en el piquito de la boca. Y luego comienza a peinar un poco las cejas hacia arriba.

Es una de las nuevas estrellas de "Élite" Foto: Instagram/valentinazenere

Si bien explicó que no tiene “un orden específico” para su rutina, sí recalcó la importancia de dejar sus cejas bien peinadas y con volumen al igual que sus pestañas. “En mi casa no me maquillo, no tengo la costumbre de estar maquillada, pero me empecé a maquillar de chica por el trabajo. Me metí en el mundo del maquillaje y me encantó”, soltó honesta.

El siguiente paso es la sombra para ojos. Luego, otro retoque a las cejas con un producto para rellenar y por último un fijador para que el vello quede en posición. Después consideró: “Lo más importante del mundo es el marcador de pestañas. No salgo a ningún lado sin el rizador de pestaña. Siempre me lo hago yo, las pestañas me las hago solo yo, no me las hace ningún maquillador”.

Mostró el paso a paso y dio algunos tips a sus admiradores. Foto: Instagram/valentinazenere

No pueden faltar varias pasadas de máscara de pestañas waterpoof (resistente al agua). Luego comienza a darle tono a la cara con la aplicación del contouring con una brocha, y para simular el bronceado usa color en polvo. Le siguen el corrector y un polvo para matizar el brillo.

Para finalizar: usa colorete en los pómulos y en el centro de la naríz “que es como si te hubiese dado el sol”, explicó. Y define sus labios con un delineador marrón y rellena con gloss rosa. El último toque es el repaso del escote con una brocha “gigante” y un polvo con brillos para dar luminosidad, y fijador.