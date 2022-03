Día a día, Lali Espósito sorprende a través de su cuenta de Instagram a sus seguidores con looks que son de otro planeta. Vestida por las mejores marcas y siendo celebridad tanto en la Argentina como en España recientemente, la actriz y cantante conquista los corazones de millones que desean ver cada vez más del contenido que ella tiene para ofrecer.

Lali Espósito tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram/Lalioficial

Dos looks, una misma sesión a puro fuego

El día domingo, Lali compartió a través de su cuenta de Instagram una sesión de fotos donde se la puede ver luciendo dos outfits pero con dos denominadores en común, los tonos rojizos y la sensualidad.

Lali Espósito lució un look a puro fuego compuesto por una chaqueta y un mini short de cuero combinado con una remera roja con transparencias.

En el primer look podemos ver a la canta y actriz luciendo un mini short y una chaqueta de cuero ecológico la cual, deja entrever una desafiante remera roja con cortes en la tela que desafían la censura.

Además, Lali luce un maquillaje natural, conocido en el mundo fashionista como un make up no make up, el cual es tendencia y su sentido es el de no sobresalir sino saber acompañar las prendas elegidas.

Lali Espósito lució un look estilo japonés compuesto por un blazer blanco con flores rosas.

En el segundo look, Lali ya apuesta por subir un poco más el voltaje y posa de forma muy sensual frente a un intenso fondo rojo.

Su outfit está compuesto por un blazer blanco con estampado de flores rosas que, junto a una sombra de ojos y un delineado en forma de foxy eyes, sumado a un tazón de “fideos” de caramelo asiático, terminan por crear toda una fantasía japonesa o un estilo geisha.

La publicación fue todo un éxito, cuenta con más de 280 mil likes y rápidamente se llenó de los comentarios de los seguidores de Lali quienes quedaron fascinados con la sesión.

“Podrán?❤️”, “La más hermosa del mundo💘”, “Que perfección de mujer soss 😍”, “QUE FOTONESS 🔥”, “Bombaaaa”, “REINAAAAA”, “Me bajó la presión 😍”, “Diosaaa😍”, “🔥🔥🔥🔥”, “Me encanta esta sesión 😍”, “Aiaaaa 😍😍”, “Infartada 🚑😵🔥” eran algunos de los miles de comentarios de la publicación.