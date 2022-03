Pasión de multitudes, Lali Espósito despierta suspiros con cada nueva imagen que sube a sus redes sociales. Pero esta vez fue a través de una página de fans donde se posteó una imagen de la actriz en bikini en pleno verano que encandiló a todos.

Tiempo atrás, la intérprete de “Disciplina” posteó en su cuenta personal de Instagram una serie de fotos desde la pileta y en traje de baño. Su publicación data del 4 de enero, pero dos meses después, la fotografía fue recordada por sus admiradores quienes la volvieron a hacer circular por la web.

Se trata de un retrato de la joven artista en el que deja ver su figura y despliega toda su sensualidad y estilo al combinar la malla con un par de zapatillas. La foto fue compartida por la fan page @lali_0fficial y recibió más de dos mil “me gusta” e infinitos comentarios.

Sus fans repostearon la foto de Lali Espósito y revolucionaron las redes. Foto: Instagram/Lalioficial

Lali Espósito explicó el significado de su última canción: “Quiero que la gente entienda cosas de mi país con mi música”

El pasado 10 de febrero, Lali Espósito estrenó “Como tu” y en tan solo tres semanas lleva más de 2.4 millones de reproducciones en YouTube. El tema es todo un éxito, pero la cantante quiso explicar el verdadero significado de su letra y el video que comparte con el grupo de malambo Malevo.

En una entrevista con El País de España, la artista sostuvo: “Aparentemente es una canción superpop de salir de noche, de bailar y de enamorarse. Pero, no, en realidad, hablo de mí, de haber pasado muchas cosas y saber que lo que tengo, de verdad, es a mí. Y luego está el vídeo, que un crossover con un universo muy poco visto pero que representa a Argentina: el mundo del gaucho, del malambo y el bombo...Y siento que eso me define como argentina. Igual que si escucho a Tangana o a Rosalía y entiendo cosas de España, yo quiero que la gente entienda cosas de mi país con mi música”.

Lali Espósito lució un look estilo pin-up. Foto: Instagram/Lali Esp

En ese sentido, reflecionó también acerca de su carrera en la Argentina y cómo el contexto del país impacta sobre sus composiciones: “Crecí en un país tercermundista, en un barrio del sur de Buenos Aires lleno de movidas. No puedo ser ajena a lo que me pasa alrededor. Sé que el privilegio asqueroso del que gozo me puede impedir entender lo que tengo delante pero me esfuerzo por estar atenta”.