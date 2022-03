Lali Espósito es, sin duda alguna, una de las estrellas pop del país por excelencia, y como no podría ser de otra forma, no para de conquistar con sus looks.

En una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, pudimos ver a la cantante luciendo un look estilo pin-up como toda una superheroína, o más bien, una villana que se robó nuestros corazones.

El look de Lali Espósito en su videoclip de Disciplina.

El look de toda una estrella del pop

El día sábado, Lali compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos posando sobre un fondo bicolor naranja y violeta, y lució un outfit que parece salido de una película de superhéroes o, incluso, de un cuadro pop art.

Lali Espósito lució un look estilo pin-up. Foto: Instagram/Lali Espósito

En las fotos, podemos ver a la cantante luciendo un vestido ajustado con un estampado más que sorprendente, super cargado de estrellas y con el dibujo de la Mujer Maravilla combatiendo a una villana. Además, Lali acompaña su look con unas bucaneras rojas que nos recuerdan a la superheroína de los Estudios DC.

Lali Espósito lució un look estilo pin-up. Foto: Instagram/Lali Espósito

Con una impronta súper feroz, Lali pareciera comerse el mundo con lo imponente de su look. En la publicación, nos recuerda que ya están disponibles sus último lanzamientos musicales “Como Tú”, “Diva” y “Disciplina”.

Lali Espósito lució un look estilo pin-up. Foto: Instagram/Lali Esp

Por otra parte, su maquillaje, en cuanto a su mirada, se suma a la tendencia del make up no make up o maquillaje natural, pero, a su vez, está combinado con un labial rojizo que termina por darle a su look el último detalle para convertirse en un fuego.

Lali Espósito lució un look estilo pin-up. Foto: Instagram/Lali Espós

La publicación cuenta con más de 197 mil likes y miles de comentarios, entre los cuales se encuentran, incluso, mensajes de sus fanáticos españoles.

“Nuestra querida “Wonder Woman”!! 😍 España te adora Lali! 😘😘”, “Que reina👑❤️”, “Diosaaa🔥🔥”, “Rockstar😍”, “Que bomba sos 🔥”, “Demasiado hermosa 💖”, “Ese vestido DIOS ❤️”, “Vestidazo ❤️🔥” eran algunos de ellos.

Lali Espósito lució un look estilo pin-up. Foto: Instagram/Lali Esp