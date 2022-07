Lali Espósito es una de las famosas más carismáticas de la televisión argentina. Su encanto y talento la ha llevado a estar a la cabeza de programas como La Voz Argentina, donde acaba de arrancar la etapa de “batallas” entre los competidores.

Lali Espósito y un look sensual estilo sado

La cantante de Disciplina no pudo evitar prepararse para la ocasión y se puso el outfit más canchero de entre los jurados. Lució un vestido negro cut out, un blazer negro y amarillo y unas bucaneras del mismo color. El posteo se ganó 279 mil me gustas rápidamente y se llenó de comentarios.

Lali Espósito se lookeó para las batallas de La Voz Argentina Foto: Lali Espósito

Esa noche, Lali hizo el primer “Robo” de la temporada. En el programa cada jurado tiene su equipo y durante la etapa de batallas los jurados pueden robar participantes de otros equipos.

Lali Espósito se lookeó para las batallas de La Voz Argentina Foto: Lali Espósito

Cómo es la personalidad de Lali Espósito

Durante una entrevista la joven fue consultada por su cable a tierra a lo que respondió: “Tengo una personalidad muy parecida desde que soy chica, soy media chabón. Siempre tuve esta clase de humor. Mis hermanos son más grandes y me ayudaron a mantenerme en la vida real. Cuando me pongo a tomar mates con mi hermana y me cuenta su problemas y yo los míos, esa es la verdad”.

Lali Espósito subió la temperatura en las redes

Además Lali contó la historia de como llegó al casting de Cris Morena que la convirtió en famosa, vio en la televisión el anunció y su hermana de diez años la llevó: “El casting era en Palermo, lejos de mi casa, nos bajamos mal, y no encontrábamos dónde era el casting. Y cuando estábamos caminando vimos una cola dijimos “Listo, lo encontramos”. Nos pusimos en la fila, yo veía chicas muy rubias, muy altas, era toda una cosa diabólica. Y bueno, me tocó mi turno, entré, me enfocaron con una cámara y había un panel y me preguntaron: “¿De dónde venís?”, “De mi casa”, respondí”.

Lali Espósito diferenció las citas argentinas de las españolas (Captura de pantalla)

Y agregó: “Si yo ahora mido lo que mido, imagínate a los diez años, era una cosa muy graciosa de ver. Y me dice: “No corazón, te pregunto de qué agencia venís?. “No tengo”, respondí. “¿Quién es tu representante?”. “No sé de qué me hablas”. Y cuando me preguntan cómo me enteré del casting, le digo que por el aviso, y me dicen que estaba equivocada, que ése era un casting privado. Y le dije: “Bueno, me vas a hacer actuar o qué? Me tomé un colectivo para llegar hasta acá” ¡Medio que me enojé! Y les causó mucha risa cómo los traté. Pero bueno, me fui re caliente porque no me hicieron hacer nada, y a la semana, llamaron a mi casa y atendió mi mamá: eran de la productora de Cris Morena para avisarme que había quedado”.