La reveladora foto en microbikini de espaldas de Stefi Roitman en República Dominicana

Desdeque comenzó el 2023 Stefi Roitman utiliza sus redes sociales como su propio diario íntimo. Desde su perfil de Instagram cuenta los días que pasan y comparte con los usuarios una pequeña reflexión sobre la vida, los afectos y proyectos personales.

En ellas abre su corazón y manifiesta hasta sus pensamientos más profundos con sus 3.7 millones de seguidores en Instagram. Además acompaña sus palabras con diferentes fotografías que completan de alguna manera sus mensajes e intenciones. Y este sábado no fue la excepción.

Stefi Roitman Foto: Instagram/Stefroitman

Sin embargo la reciente publicación de la esposa de Ricky Montaner llamó la atención la reveladora postal que mostró hacia todos los usuarios. Se trata de una imagen durante sus vacaciones en República Dominicana junto a su pareja pero que dejó a más de uno con la boca abierta.

En la imagen, la también conductora posó en microbikini de espaldas y dejó ver sus curvas que enamoraron a muchos. Así se vio reflejado en los más de 162 mil “me gusta” que recibió en pocas horas y en comentarios como: “Ahhhhh bueeeee” y “La tercera me asustó” de sus cuñados Evaluna y Mau Montaner.

La reveladora foto de Stefi Roitman Foto: Instagram/Stefroitman

Mientras que otros seguidores expresaron: “La que puede puede”, “Quien pudiera vivir en traje de baño”, “¿Me puedes prestar ese cuerpo?” y “Muy top”.

Las reflexiones de Stefi Roitman

Si bien para el día 21 de enero, la influencer optó por expresarse solo con emojis, días anteriores compartió sentidas palabras sobre su estado de anímo, su personalidad y en búsqueda de contagiar a sus seguidores alguna motivación.

En ese sentido, algunos días atrás comentó: “Día y hora de reconectar con una parte muy importante de mi vida, de mi alma. Estoy en ese mood. En el del SI. Voy a todo. Voy por todo”. Y en otros de sus consejos sostuvo: “Atravesada por el cielo que me pidió que les diga que nada pasa porque sí. Si llegaste a este post inhala bieeeeen profundo. Levantate y seguí así de hujuepu**mente maravillosa amooooor que si no salió a la primera, no pasa na”.