Stefi Roitman sorprendió con lencería verde y corte de pelo a lo Marylin

Stefi Roitman se volvió una de las preferidas de las grandes marcas tanto de Argentina como de Estados Unidos, país en el que vive gran parte del tiempo junto a su marido Ricky Montaner.

El último tiempo se la vio a la modelo luciendo atuendos con mucho estilo como el que usó a mediados de 2022 para la gala de una revista: un vestido violeta con una imponente falda con volumen de tul.

Stefi Roitman

La realidad es que con lo que se ponga deslumbra, pero hay ocasiones en las que Stefi Roitman impacta de una manera especial. Así pasó cuando mostró un conjunto de lencería de encaje verde, al cual combinó con cadenas doradas.

Stefi Roitman comenzó el año con una bikini rojo fuego

Stefi Roitman, una belleza de Hollywood

No es muy común verla posar a Stefi Roitman en ropa interior, pero dejó en claro que cuando lo hace no tiene ningún límite. Pero como si el atuendo fuese poco, le agregó un estilismo a su cabello que a más de uno lo hizo acordar a Marilyn Monroe.

Stefi Roitman mostró su elegancia en ropa interior Foto: instagram

“Me siento feliz con mi conjunto Lo amo demasiado, por si no se me nota”, escribió Stefi Roitman en el texto que acompaña la foto que subió a Instagram en 2021. “A lo marylin, hermosa stef ”, escribieron en los comentarios del posteo muchos de sus seguidores.