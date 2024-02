La Joaqui enamoró a sus fanáticos de Instagram con una microbikini cuadrillé.

La Joaqui aprovecha cada ocasión que tiene para mantenerse al día con sus seguidores en las redes sociales. Además de lograr un gran éxito en su carrera musical, la artista trasladó todo el cariño de sus fanáticos a su cuenta de Instagram, donde se esfuerza por mantenerlos informados todos los días.

En su perfil de Instagram, la cantante comparte fotos y videos de sus destacadas producciones, así como de sus looks más cautivadores. Recientemente, dejó atrás su cabello rojizo para volver de lleno al rubio platinado, y desde entonces, en cada nuevo posteo enamora con su nuevo look.

La Joaqui conquista con sus looks en Instagram Foto: desconocido

En las últimas horas, la artista aprovechó las altas temperaturas para compartir con sus fans una foto que causó furor. En la imagen, se puede ver a La Joaqui en microbikini cuadrillé, con un minishort de jean, posando desde un campo cargado de verde. Completó el look con unos lentes de sol XL.

La Joaqui enamoró a sus fans en microbikini cuadrillé Foto: Instagram

“Dios quita y cuando devuelve multiplica”, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente recibió miles de likes y cientos de comentarios de parte de sus fanáticos que decían: “Sos tan linda”, “Que mujer increíble”, “¿Sos real?”.

La Joaqui habló sobre su intimidad

Recientemente, la artista habló sobre su intimidad en una entrevista y reveló datos sobre su situación sentimental que sorprendieron a más de uno de sus fanáticos que quedaron con la boca abierta sobre su confesión.

La Joaqui contó: “Estoy soltera hace dos años. Cog* dos veces en un año. Yo me cuido porque no tengo la seguridad de que no lo vayan a contar”. Además, explicó que evita hacer cosas para no exponerse y de todas maneras, le inventan rumores falsos. Ella siente que la obligan a vincularse sexo-afectivamente con alguien a partir de esos rumores, y aclaró que no puede porque aún tiene el corazón roto.