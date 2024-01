La Joaqui se sumó a la moda del rubio platinado y dejó sin palabras a sus seguidores de Instagram.

La Joaqui no para de cosechar éxitos. Mientras disfruta de unos días en Miami, la artista no se olvida de sus fanáticos en las redes sociales y aprovecha cada oportunidad que tiene para compartir con ellos sus mejores fotos y su día a día en la ciudad estadounidense.

Además de lograr un gran éxito en su carrera musical, la cantante trasladó todo ese cariño a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores y se esfuerza por mantenerlos informados a diario. Comparte fotos y videos de sus destacadas producciones, así como de sus looks más cautivadores.

El nuevo look platinado de La Joaqui.

En las últimas horas, La Joaqui sorprendió a sus fanáticos de Instagram con un rotundo cambio de look que no pasó por desapercibido. Tal como lo compartió en sus historias de la red social, la cantante dejó atrás su pelo color colorado para dar lugar a un rubio platinado.

La Joaqui mostró su cambio de look desde Miami Foto: Instagram

Para mostrarles el nuevo look a sus seguidores, La Joaqui compartió una foto en primer plano con una gaseosa en mano y con su nuevo platinado: “Quiero ser tu Pamela”, escribió en el epígrafe de la publicación en referencia a la icónica rubia, Pamela Anderson.

La Joaqui consquistó con su look platinado Foto: Instagram

La Joaqui habló sobre su intimidad

Recientemente, la artista habló sobre su intimidad en una entrevista y reveló datos sobre su situación sentimental que sorprendieron a más de uno de sus fanáticos que quedaron con la boca abierta sobre su confesión.

La Joaqui contó: “Estoy soltera hace dos años. Cog* dos veces en un año. Yo me cuido porque no tengo la seguridad de que no lo vayan a contar”. Además, explicó que evita hacer cosas para no exponerse y de todas maneras, le inventan rumores falsos. Ella siente que la obligan a vincularse sexo-afectivamente con alguien a partir de esos rumores, y aclaró que no puede porque aún tiene el corazón roto.