La Joaqui se animó a un rotundo cambio de look y posó con sus mejores prendas coquette.

La Joaqui aprovecha cada ocasión que se presenta para mantenerse conectada con sus seguidores en las redes sociales. Además de lograr un gran éxito en su carrera musical, la artista llevó todo el cariño de sus fanáticos a su cuenta de Instagram, donde se esfuerza por mantenerlos informados a diario. Comparte fotos y videos de sus destacadas producciones, así como de sus looks más cautivadores.

En las últimas horas, La Joaqui sorprendió a sus fanáticos de Instagram con un rotundo cambio de look que no pasó desapercibido. Tal como lo compartió en sus historias de la red social, la cantante dejó atrás su pelo color castaño rojizo para dar lugar a un nuevo look.

La Joaqui mostró su cambio de look desde Miami. Foto: Instagram

Desde Miami, La Joaqui sorprendió con el pelo rubio platinado y con su clásico flequillo. Además, posó con un vestido negro con volados y tul, ajustado y bien al cuerpo, con la ciudad de fondo. El outfit no solo dejó ver sus tatuajes, sino que contrastó a la perfección con su nuevo color de pelo.

Qué es el estilo “coquette”, la nueva tendencia a la que hizo referencia La Joaqui

En el cambiante universo de la moda, surgió una tendencia que evoca la elegancia y la esencia femenina con un toque de nostalgia: “coquette”. Este estilo, que se distingue por abrazar la feminidad y reconectar con la infancia, se presenta como una alternativa sofisticada y apta para mujeres de todas las edades.

El estilo "coquette", la estrella del 2024. Foto: Pinterest

“La Joaquiette”, escribió la artista sobre la historia que compartió en Instagram, en clara referencia a esta nueva tendencia que causa furor y trasciende a los looks de todas las edades.

Los moños de seda y listones son esenciales para este estilo que llevó La Joaqui. Se pueden integrar en peinados, ya sea recogidos o sueltos, o elegir prendas que incluyan estos detalles en su diseño.