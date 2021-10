Los primeros días de Septiembre, María Eugenia Suárez (29), más conocida como “China Suárez” agarró sus bolsos y junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y su madre Marcela Riveiro, se instaló por un tiempo en Madrid.

El motivo del traslado al país europeo fue su participación del Festival de San Sebastián que aconteció entre el 12 y 15 de septiembre. Además, la actriz formará parte de un nuevo proyecto junto a Álvaro Morte, el protagonista de la exitosa serie “La Casa de Papel”.

Aunque muchos especularon sobre el distanciamiento de Vicuña con sus hijos, el chileno viajó a la capital española para acudir a los Premios Platinos que se celebraron este domingo, por lo que se reencontró con Magnolia y Amancio.

“¿Está todo bien? Están acá, todos juntos, en familia”, le preguntó el periodista Javi Ponzo en referencia al encuentro con La China Suárez y sus hijos. Por lo que Vicuña respondió: “Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir?”.

Por otro lado, expresó su cariño hacia España: “Es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar”, expresó.

Qué dijo sobre los rumores que vinculan a su exmujer con Javier de Miguel

En una entrevista para “Los Ángeles de la Mañana” por El Trece, Benjamín fue consultado por la supuesta relación que tendría La China con un reconocido modelo español, Javier de Miguel (37) por lo que comentó: “Yo soy feliz si ella es feliz”.

Javier de Miguel, el supuesto nuevo novio de La china Suárez Instagram

Lo que llamó la atención en las redes sociales fue que la ex de Nicolás Cabré compartió un video en el que se veía un brazo y un reloj parecidos a los que usa el modelo. Además, todos los amigos de ella lo siguen en Instagram, excepto ella.