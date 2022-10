La China Suárez publicó una foto junto a Rusherking, pero un comentario se robó toda la antención de sus seguidores

Al parecer Eugenia “China” Suárez logró recomponerse sentimental y emocionalmente, luego del escándalo mediático que la envolvió en el famoso “Wanda Gate”.

La casa de la China Suárez en Pilar.

Mientras la actriz estaba en el ojo de la tormenta por la prensa y las redes sociales, llegó a tratarse seriamente con un grupo de profesionales debido a que no estaba en su mejor momento. Hoy, tiempo más tarde, se animó a contar que por más que se muestre fuerte, la paso muy mal.

Y aunque Wanda Nara, otra de las protagonistas de la eterna pelea, tomaría un café con Eugenia, las actitudes de la actriz demuestran todo lo contrario y es un claro reflejo del dolor que le causo la situación.

Se robó todas las miradas Foto: instagram/sangrejaponesa

Sin embargo, hoy en día se muestra muy feliz en su perfil de Instagram junto a sus hijas, amigos e incluso su pareja, Rusherking. Al parecer, la pareja asistió a la Bresh, una de las fiestas más famosas del país, y se fotografiaron juntos.

China Suárez junto a Rusherking Foto: instagram

Un comentario se robó toda la atención del posteo. “Mi compañera hermosa”, escribió Rusherking junto con un corazón rojo expresando su amor.

La canción de Eugenia Suárez

La influencer quiso expresar su versión de los hechos, luego del “Wanda gate” y del rol de los medios de comunicación en torno a su vida privada, y lo hizo a través de un tema musical llamado “Lo que dicen de mí”.

La China Suárez cautivó con su rojo fuego. Foto: INSTAGRAM

“Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo, en el suelo, en el suelo, duele que me peguen mucho más que a ellos”, escribió haciendo referencia a su rol como mujer en el drama. Y agregó: “Ya que quieren hablar por qué no hablamos de todos?”.