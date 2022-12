La China Suárez posó desde Qatar con una microbikini verde y causó sensación en las redes

La China Suárez ha estado compartiendo a través de las historias de Instagram la manera en que fue viviendo los partidos que jugaba Argentina en el Mundial de Fútbol que se llevaron a cabo en Qatar, desde los momentos de nerviosismo que vivía junto a su familia hasta las celebraciones que realizaban por los nuevos triunfos; pero la particularidad es que lo había estado haciendo desde el living de su casa.

China Suárez enamoró a sus fanáticos. Foto: Instagram

No obstante, hace solo unos días la actriz pudo viajar hacia el escenario donde se celebra el Mundial de Fútbol junto a su pareja, Rusherking, y apoyar a la Selección desde el Estadio.

China Suárez y Rusherking apoyaron a la Selección Argentina desde Qatar. Foto: https://www.instagram.com/rusherking/

Pero en el rato que encontró libre, la China se acercó a la playa para disfrutar del agua y del sol. Para ello, lució una microbikini de dos piezas color verde agua que constó de un corpiño escotado y una bombacha estilo culotte.

Y para complementar al aire casual y relajado del ambiente, se presentó ante sus millones de seguidores con el rostro libre de maquillaje y con el pelo recogido.

China Suárez conquistó desde la playa de Qatar. Foto: Instagram.

Por qué se reunieron la China Suárez y Nicolás Cabré

Hace solo tres días los actores se reencontraron para asistir al acto de fin de año que se llevó a cabo en la escuela a la que asiste Rufina, la hija que tienen en común, y durante la ceremonia se reveló que la niña había sido elegida como “mejor compañera” por los alumnos de su curso.

Las tiernas palabras de la China Suárez hacia Rufina, su hija mayor, luego de que la eligieran mejor compañera. Foto: Instagram

Y con absoluta alegría y orgullo, ambos padres compartieron un mensaje a través de Instagram: “La que entiende, la que acompaña, la que acepta, la que abraza, la que cuida, la que empatiza con todo ser vivo. Amor de mi vida, ayer recibiste el mejor premio, ser elegida por tus amigos como mejor compañera. No puedo sentir más orgullo, más amor, más gratitud. Qué suerte tuvimos mi ponjita”, escribió la China.

Nicolás Cabré y China Suárez junto a su hija Rufina. Foto: Instagram.

Por su parte, Nicolás expresó: “Rufita hermosa. Podría poner tantas cosas. Pero creo que la foto explica todo. La foto sola habla del amor puro de una familia. (Los que están, y los que no pudieron ir…) Del orgullo que nos da acompañarte y verte, siendo lo que sos. El orgullo que nos da, que hayas salido la mejor compañera, elegida por tus amiguitos. Lo cual no nos sorprende, sino que nos confirma, que todo lo que vemos en vos es real. Te felicito amor mío, te agradezco infinitamente las sonrisas que me regalas, y lo hermosa qué haces mi vida. Gracias, gracias y gracias. Me haces el papá más feliz del mundo! No cambies nunca. Te amo cada segundo más y más”.

Y aunque de su relación no se volvió a hablar luego de la separación que se concretó en 2013, ambos parecen llevarse bien en la actualidad, ya que vieron el partido de Argentina contra México juntos, e incluso Cabré comentó: “La más linda del planeta, la más buena, la del corazón más puro” el posteo de que realizó Eugenia para felicitar a Rufina.