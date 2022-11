Las tiernas palabras de la China Suárez hacia Rufina, su hija mayor, luego de que la eligieran mejor compañera.

La China Suárez es una de las actrices y cantantes argentinas más queridas por el público. Desde que era muy pequeña la ex Casi Ángeles supo cómo conquistar a sus fanáticos que la siguen hasta el día de hoy y su perfil personal de Instagram da cuenta de eso. Suárez tiene más de 6.1 millones de seguidores que enloquecen con cada una de sus publicaciones.

En esta ocasión, la China sorprendió con una tierna publicación hacia su hija mayor, Rufina, producto de su relación con Nicolás Cabré. Los actores estuvieron casi dos años juntos y si bien su separación fue un tanto tensa, hoy mantienen una relación muy buena, sobre todo por su hija. Incluso, vieron el partido de Argentina contra México del Mundial Qatar 2022.

Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré. Foto: Instagram

Con tres fotos junto a la pequeña de 9 años, la China aprovechó que la eligieron mejor compañera de su grado para dedicarle unas tiernas palabras a su hija. “La que entiende, la que acompaña, la que acepta, la que abraza, la que cuida, la que empatiza con todo ser vivo”, comenzó escribiendo la actriz.

La pequeña de 9 años es la cómplice de la actriz en todo. Foto: Instagram

“Amor de mi vida, ayer recibiste el mejor premio, ser elegida por tus amigos como mejor compañera. No puedo sentir más orgullo, más amor, más gratitud. Que suerte tuvimos mi ponjita”, concluyó la China.

Rufina es la mayor de tres hermanos. Foto: Instagram

Nicolás Cabré, expareja de la China Suárez, habló sobre su paternidad

Si bien al principio Nicolás se mostró un poco reacio en lo que tenía que ver con mostrar el rostro de su hija, poco a poco fue cediendo y en agosto de 2022 dio una íntima entrevista para A24, donde habló como nunca sobre cómo ejerce la paternidad con Rufina, su única hija.

Rufina y Nicolás en su último viaje de padre e hija. Foto: Instagram

“Ojalá sea mejor padre. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2% de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre”, sostuvo Cabré en aquella entrevista.

El actor de 42 años sólo es padre de Rufina. Foto: Instagram

“Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella”, aseguró y agregó: “Rufi me hace la persona más feliz del mundo. La admiro. No sé de dónde le salen las cosas. Es una personita hermosa. Es buena”.