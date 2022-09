Desde la cama y en pijama, la China Suárez reveló cuál es la canción que no puede dejar de pensar

¿A quién no le pasa que cuando se lanza una nueva canción no sale de nuestra cabeza? Sobre todo si se trata de un hit. A la China Suárez le está pasando esto con el tema “BABY OTAKU” de Pablito Pesadilla, Polimá Westcoast, NickoOg Clk & Fran C.

La China Suárez Foto: Instagram

A través de sus stories, la artista compartió parte del video y el link de direccionamiento a su cuenta de TikTok para que sus 6.1 millones de seguidores en Instagram pudieran verlo completo.

Desde su cama, a cara lavada y en pijama blanco, la novia de Rusherking se la ve bailando al ritmo de la canción. “Literal duermo y sueño con esta canción”, confesó.

La China Suárez Foto: Instagram

El mismo obtuvo más de 50 mil likes y cientos de comentarios. “Literalmente la mujer más hermosa de Argentina”, “Chinita baila esta canción, eres hermosa”, “Hermosa, saludos desde Mendoza”, “Jajaja yo me acabo de despertar cantando eso”, fueron solo algunas de las respuestas.

Por qué la China Suárez se puso “Sangre Japonesa” en Instagram

A María Eugenia Suárez le dicen “la China”, pero su cuenta de Instagram lleva el nombre de “Sangre japonesa”. Esto se debe a que en efecto tiene ascendencia del Japón, pero consideró que su gentilicio era demasiado largo para un apodo.