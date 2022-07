La China Suárez tiene más de 6 millones de seguidores en sus redes sociales. La joven actriz se acaba de lanzar al mundo de la música con ayuda de su novio, el rapero Rusherking. Su nuevo tema se titula “Lo que dicen de mí” y habla de cómo los medios están constantemente tras la modelo.

La China no demuestra que es libre, practica impunemente la libertad. (Instagram @sangrejaponesa)

La ex Casi Ángeles viene bancándose muchos rumores falsos y también que todos opinen sobre lo que hace o deja de hacer, es por eso que en su tema intentó descargarse. Aunque eso le “duela” como expresa en la canción, también esta contenta porque se encuentra super enamorada de Rusherking.

El look más formal de la China Suárez. Foto: @sangrejaponesa

Tras volver de sus vacaciones en Disney, la modelo no pudo evitar compartir una imagen con sus seguidores mostrándose con un look super casual y canchero. Lució un pantalón de tiro alto con cinturón, un sweater tamaño top color beige y se maquilló con una de las técnicas que se encuentra de moda actualmente, el cat eye.

La China Suárez posó con un estilo casual tras su vuelta de Disney Foto: La China Suárez

Cuál fue el cruce que tuvo la China Suárez con uno de los amigos de Rusherking

Durante el Día del amigo, la China Suárez se encontraba recorriendo junto a Rusherking Diney, esto llevó a que muchos medios comentaran que algo andaba mal entre el trapero y sus amigos desde que se encuentra de novio con la actriz.

La China Suárez respondió irónica a los reclamos de los amigos de Rusherking.

Para ponerle un poco de humor al asunto uno de los amigos de Rusher, El Demente, realizó una publicación en sus historias de Instagram burlándose de la noticia: “Amigo no puedo creerlo estoy en un uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de que la China jajajaj qué flasheaban”.

La modelo que acaba de lanzarse a la música quiso contestar de modo irónico, para tomarse con risas los rumores que se difunden: “Es verdad. Le dije ‘elegí, tus amigos o yo’. Y el resultado está más que claro. Demente ya vamos a hablar vos y yo”. El joven acotó: “China devolvenos a Rusher, era nuestro!”. Y para finalizar la actriz agregó: “Ni en ped...Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque sino sabe que me pierde”.