La China Suárez conquistó Instagram con una foto de recuerdo en blanco y negro

No hay dudas de que la China Suárez siempre da que hablar, y esta vez no fue la excepción. Es que acaparó toda la atención de su Instagram, cuenta en la que tiene 6.1 millones de seguidores, los cuales no tardan en dejarles sus likes.

En esta oportunidad, la ex Teen Angel consquistó la red social con una foto de recuerdo en blanco y negro. En la misma, se la ve luciendo el outfit que eligió para el videoclip de “El juego del amor”, canción con la que lanzó su carrera como cantante.

Blazer negro abierto sin nada abajo, boina, y se la ve fumando. El posteo no tardó en obtener más de cien mil likes y todo tipo de comentarios.

“Lejos, de las mejores fotos tuyas”, “Hermosaaaaa”, “La mejor sesión de fotos”, “Chau”, “Amo esa producción, de mis favs”, “La más hermosa del mundo”, “Qué mujer”, fueron solo algunos.

Cuál es el último tema que lanzó la China Suárez

Luego de lanzar su carrera musical con Santiago Celli y la canción “El juego del amor”, la cual fue todo un éxito, cansada de las críticas por la prensa, la China Suárez sacó “Lo que dicen de mi”.

“Lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir, bajan su perfil, se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar para olvidarme de todo”, dice parte la melodía.