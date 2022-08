La China Suárez lució su nuevo retoque estético: es en la cara

En medio de los rumores sobre una supuesta separación, la China Suárez decidió hacerse un retoque estético en su cara que no pasó desapercibido.

La actriz mostró a través de sus historias de Instagram el resultado de su pigmentación y laminado de cejas, un retoque que desde hace ya un tiempo vienen ganando fans.

Con la pigmentación en un tono un poco más oscuro de su natural castaño, la actriz busca un efecto de cejas tupidas.

La China Suárez se hizo un laminado de cejas y una pigmentación. Foto: Instagram

Por su parte, el laminado hacia arriba que luce la China es una tendencia que hace rato que está de moda y que suelen llevarla diferentes influencers como Chiara Ferragni y hasta las famosas hermanas Kardashian. Para lograr ese efecto, lo primero que un profesional debe realizar es un perfilado de las cejas.

La China Suárez luciendo sus cejas. Foto: Instagram

Por qué la China Suárez tiene sangre japonesa

“Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, contó una vez en la mesa junto a Mirtha Legrand.

Es que su abuela, Marta Mitzumori, es hija de inmigrantes japoneses y su relación con el país de los Samuráis está más cerca de lo que gente piensa. Sin embargo, le dicen “China” porque su nombre era muy largo, según contó.