Eugenia “China” Suárez es considerada como una de las mujeres más lindas del país. Con 1,68 y ojos verdes, conquista las redes con cada foto que sube.

Hoy, alejada del escándalo que significó el Wandagate, la modelo se dedica a sus hijos y su vida profesional, mientras trabaja para varias películas en España y en Argentina.

La actriz comentó que se encuentra trabajando en su carrera como cantante.

Su explosión mediática se dio cuando comenzó a ser protagonista en una de las novelas adolescentes más importantes de los últimos tiempos como Casi Ángeles. Sin embargo, su vida antes de la pantalla chica siempre fue una incógnita.

Cienco datos sobre la “China” Suárez que debés conocer

¿Una relación cercana con Dios?

Nacida el 5 de marzo de 1992, la actriz viene de una familia religiosa. Con su mamá, Marcela, y papá, Guillermo, tuvo una educación centrada en Dios y las creencias católicas. Ella asegura que es religiosa y creen en las energías. Además, le da una relevante trascendencia a rezar todas las noches.

La China Suárez siempre sexy: con Total Black or White, siempre enamora

¿Por qué sangre japonesa?

“Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, contó una vez en la mesa junto a Mirtha Legrand.

Es que su abuela, Marta Mitzumori, es hija de inmigrantes japoneses y su relación con el país de los Samuráis está más cerca de lo que gente piensa. Sin embargo, le dicen “China” porque su nombre era muy largo, según contó.

¿Por qué padeció en el colegio durante su adolescencia?

A los 11 años empezó a trabajar en Rincón de Luz, con Cris Morena como productora, para después pasar por Floricienta y Amor Mío. Su cara cada vez era más frecuente en las cámaras que dirigía la histórica de las novelas adolescentes.

China Suárez y sus hijos

Sin embargo, la propia China reconoció que padeció el secundario: “Ya trabajaba en televisión y empezaba a sufrir el bullying de la exposición. Padecí atrocidades. Crueldades, desprecios y cartas con amenazas en mi banco. Y, te juro, deseaba entrar al aula con una bolsa de papel en la cabeza. Me veía simulando algo que no era, solo para que no pareciese que me la creía. Escondía mi carácter”, reveló en una charla con Revista Gente en 2019.

¿Por qué tuvo a Gabriel Rolón con psicólogo?

Tras varias complicaciones mediáticas que sufrió la actriz producto de relaciones con personajes como Nicolás Cabré o el propio Benjamín Vicuña, la China Suárez decidió que era un gran momento para empezar terapia.

Si bien la intención estaba, no quería que sea con cualquiera. De hecho, se había vuelto fanática de Gabriel Rolón, el psicólogo que se ha hecho conocido producto de sus números éxitos con sus libros. Tras insistir en redes sociales, logró ser su paciente durante varios meses.

China Suárez entre las revelaciones religiosas y las consultas a Gabriel Rolón. Foto: China Suárez

¿Cómo fue la vez que pensó que “estaba loca”?

“Durante mi adolescencia y mis veintes, tenía algunos desarreglos hormonales que afectaban mucho mi día a día. Por supuesto, esto no lo sabía hasta que fui a un psicólogo y luego a un psiquiatra. En esa época realmente creía que estaba loca ”, reveló en una entrevista a Planeta Urbano en 2021.

“Hasta que me hablaron del síndrome premenstrual, del que poco se habla. Y entendí que no estaba loca, sino que mis hormonas estaban haciendo de las suyas. Estuve tomando una medicación que me ayudó muchísimo y logré comprender lo importante que es cuidarnos también en ese sentido y no estigmatizar la salud mental”, señaló