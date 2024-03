La atrevida postal de vacaciones de Flor Peña con una microbikini súper vibrante

Flor Peña es una de las artistas más queridas de la Argentina. En sus redes sociales tiene más de 6 millones de seguidores. Ella es dueña de un carisma único, por eso, encandila a todo el público con cada uno de sus proyectos.

Con su personaje emblemático de Moni en “Casados con Hijos” conquistó los corazones de todos los argentinos y este verano se coronó con el éxito del musical “Mamma Mía” en Villa Carlos Paz, Córdoba.

La actriz sabe cómo conquistar a sus seguidores de redes sociales con las fotos y videos que comparte, no solo disfrutando de su trabajo sino también de su vida familiar y, especialmente, de los outfits que luce en cada uno de sus trabajos o eventos en los cuales le toca participar.

En esta oportunidad, la artista compartió una serie de fotos en microbikini de animal print color verde manzana desde las paradisíacas playas de Tulum, México.

El diseño incluye un top rectangular con un solo bretel que se ata sobre el hombro. El mismo juego hace la bombacha tipo cola less que se ata en ambos lados de la cadera. El look la actriz lo complementa con el pelo suelto, nada de make up y una gorra con visera negra.

La microbiki de ensueño que lució Flor Peña

“Las vacaciones vinieron a mí”, escribió la actriz junto a las fotos, visiblemente feliz por el fin de la exitosa temporada teatral en Villa Carlos Paz y el inicio de sus días de descanso en el paraíso mexicano.

