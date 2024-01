Tras ganar el premio Carlos de Oro, Florencia Peña reclamó por la financiación de la cultura.

Florencia Peña fue premiada en Carlos Paz por su actuación en la obra Mamma Mía, donde se llevaron el Carlos de Oro en los Premios Carlos 2024 en el Teatro Luxor. Peña protagonizó un momento que no pasó desapercibido al subir al escenario y recibir el premio de manos del intendente Esteban Avilés.

“Muchas gracias, estamos muy felices de haber recibido este premio. Felicitaciones a todas las obras, el teatro es muy importante en nuestro país”, expresó Florencia.

Función de gala de la obra Mamma Mía en Carlos Paz, con Florencia Peña. Foto: Yanina Aguirre

Sin embargo, la actriz aprovechó el momento para hacer un reclamo al Gobierno de Javier Milei. Peña se refirió a la financiación de la cultura y envió un mensaje contundente.

“Quiero decir que más allá de la alegría que tenemos todos los que hemos participado de la entrega, les quiero pedir por favor a todos los que puedan y sepan que tienen que ayudarnos a que la cultura no se desfinancie. ¡Necesitamos que la cultura no se desfinancie! Porque parte de lo que pasa hoy acá, con todas las obras que tiene Carlos Paz, es porque hay detrás gente que está presente, organismos presentes. Esto es para la cultura de nuestra Argentina, ¡que no se desfinancie! ¡Gracias!”, aseguró.

Los dichos de Flor Peña surge en medio de la discusión pública por la Ley Ómnibus y los alcances del DNU 70/23 del presidente Javier Milei.

La carta abierta que firmaron varios famosos sobre el tema de la cultura

Hace unos días, más de 20.000 artistas, entre los que figura Charly García, Fito Páez, Graciela Borges, Juana Molina, Cecilia Roth, León Gieco, Facundo Arana y otros, se proclamaron públicamente en contra del DNU 70/23 y la Ley Ómnibus.

Lo hicieron a través de una carta abierta donde exponen sus opiniones bajo el título: “Carta al Congreso Nacional. La cultura está en peligro”.

“El Gobierno Nacional pretende, a través de la Ley Ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural de nuestro país”, aseguran.