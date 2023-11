Florencia Peña conquistó con un vestido lleno de brillos y espalda al descubierto: “Me agarraron desprevenida”

Florencia Peña es una de las figuras del mundo del espectáculo más reconocidas y queridas por el público argentino. Multifacética siempre logra brillar en cada proyecto nuevo que emprende. Con su personaje “Moni” en la serie “Casados con Hijos” enamoró a todos sus fans y dejó huella en la sitcom argentina. La actriz también genera tendencias y es una referente en las últimas novedades de la moda; a diario comparte sus looks elegidos con sus seguidores, en dónde tiene más de 6 millones de fans que siguen cada paso que da la actriz. Además, Flor Peña destaca como jurado en el exitoso programa Got Talent Argentina que se emite por Telefe.

Flor Peña no deja de deslumbrar con su estilo.

La actriz compartió en sus redes sociales una serie de fotos posando con un increíble vestido color nude con lentejuelas y muchos brillos, la parte superior estilo top sin mangas y cuello polera, uno de los detalles que le dan un toque de glamour y elegancia a la prenda es la espalda totalmente al descubierto. La parte inferior, una falda, larga y recta.

Florencia Peña conquistó corazones con un vestido lleno brillos y espalda al descubierto: “Me agarraron desprevenida” Foto: instagram

Complementó su look con un delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rojo y para el peinado decidió llevarlo atado con rodete y flequillo y algunos mechones sueltos para darle un toque más descontracturado.

Florencia Peña conquistó corazones con un vestido lleno brillos y espalda al descubierto: “Me agarraron desprevenida” Foto: instagram

Florencia Peña conquistó corazones con un vestido lleno brillos y espalda al descubierto: “Me agarraron desprevenida” Foto: instagram

Flor Peña deslumbró con el outfit elegido para el anteúltimo programa del ciclo Got Talent Argentina, donde se desepeña como jurado y se llevó la mirada y elogios de todos los presentes.

Florencia Peña conquistó corazones con un vestido lleno brillos y espalda al descubierto: “Me agarraron desprevenida” Foto: instagram

Florencia Peña conquistó corazones con un vestido lleno brillos y espalda al descubierto: “Me agarraron desprevenida” Foto: instagram

Flor Peña cautivó con un vestido total black y transparencias

La actriz no solo brilla con cada presentación como jurado en Got Talent Argentina sino también con cada look que presenta en cada emisión del concurso.

Florencia Peña logró el equilibrio perfecto entre ser sensual y elegante con un vestido negro Foto: Instagram

Florencia Peña logró el equilibrio perfecto entre ser sensual y elegante con un vestido negro Foto: Instagram

En esta oportunidad, Flor Peña lució un increíble vestido negro con strass y transparencias, una prenda elegante y sensual para asistir a un evento importante o salida con amigas. Sin lugar a dudas, la actriz siempre está un paso adelante y marca tendencia con todas las novedades de la industria de la moda.