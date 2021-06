Kim Kardashian llegó a los 225 millones de seguidores y así extendió su lugar en el puesto número 7 de los usuarios más seguidos de Instagram. Delante de ella se encuentran personalidades como Cristiano Ronaldo (el mas seguido), Ariana Grande o su hermana Kylie Jenner.

Para festejar la ocasión, la agradeció a todos sus fanáticos, los viejos y los nuevos a través de fotos con poca ropa, muy fiel a su estilo. Es que la futura abogada está aprovechando del calor californiano al máximo.

Sentada en una reposera frente a la piscina de su mansión de Calabasas, en Los Ángeles, lució una microbikini negra. El conjunto se ve formado por un clásico corpiño de triángulo y una bombacha colaless con tiras anudadas a los costados.

Con su larguísima cabellera al viento, unos lentes de sol y sin maquillaje, posó al sol mostrando su figura. En medio del escándalo de su separación del rapero Kanye West, Kim pasa tiempo en familia con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

A pesar de mantener una hermosa familia, estudiar derecho y mantener sus imperios empresarios, Kim no olvida deleitar a sus seguidores en Instagram.

Fotos con sus hijos, con sus famosísimas hermanas, sus looks de vida cotidiana o los elegantes vestidos de fiestas y eventos, son tan solo algunos de los envidiables posteos que se pueden ver en sus redes, y que son la razón de que tantas personas la sigan.

Fuera de lo virtual, Kim es dueña de diversas marcas. Una de ellas llamada Skims, que vende ropa interior y ropa moldeadora, y la otra, KKW Beauty, que cuenta con maquillaje, perfume y cosméticos. Coty compró el 20% de esta última el año pasado por 200 millones de dólares.

Además, la última temporada del reality Keeping Up With The Kardashians está por llegar a su fin. Este año se la incluyó en la lista de quienes poseen más de mil millones de dólares en el mundo mundo, de la revista Forbes. Con 40 años, Kim superó esa cifra, 220 millones más que en 2020.

Esto se dio “gracias a dos negocios lucrativos, KKW y Skims, así como al efectivo de la televisión y los acuerdos de auspicio de marcas y una serie de inversiones más pequeñas”. Su ex esposo Kanye West ya estaba incluido en esa lista, ya que cuenta con 1.800 millones de dólares por su línea de zapatillas y moda Yeezy. Kardashian solicitó el divorcio del rapero en febrero de este año, citando diferencias irreconciliables.