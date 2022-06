Kate Rodríguez se hizo conocida por su participación como bailarina del Staff de ShowMatch. La modelo Panameña es una verdadera influencer en las redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene 966 mil seguidores con quienes comparte imágenes de sus outfits y de su trabajo.

Kate Rodríguez, una de las famosas del hotel (Instagram).

Recientemente combino ambas, tras mostrar el look que usó al ser invitada como panelista al programa de Flor de la V, Intrusos. Allí participó junto a Majo Martino, quien fue parte junto con ella de El Hotel de los Famosos. En la publicación se la puede ver luciendo un vestido negro cut out de manga larga con unas bucaneras rojas.

Kate Rodríguez Foto: Kate Rodríguez

El posteo se ganó más de 12 mil me gustas y cientos de comentarios: “Bella”, “Hermosa mujer”, “Que bombona”, “Sos un fuego Kate”, “Que divina que estas”, “El rojo te queda super bien”, “Te amo genia total me encantó como enfrentaste al chanchi”, “Que ganas de casarme que me dan”.

Desplegó su sensualidad Foto: Instagram/Katepma

Qué expuso Chanche Estévez sobre Kate Rodríguez en el Hotel de los Famosos

En la emisión del programa de Intrusos hablaron mucho alrededor de El hotel de los Famosos. La pregunta sobre el rol de Maximiliano Chanchi Estévez y su “familia”, Sabrina Carballo, Martín Salwe y Alex Caniggia, quienes fueron acusados de ejercer bullying hacía Locho Loccisano no falto y las famosas contestaron. El programa entonces llamó al futbolista para que conteste en vivo: “Lo de Majo es lamentable, que hable así y siga generando odio, que siga diciendo la palabra ´bullyng´, que hable de maltrato...Ella sabe que nosotros grabábamos todo el tiempo y gran parte de lo que salió son cosas que eran funcionales al programa. Mi personaje garpaba para el programa”.

Chanchi Estévez y Kate Rodríguez se cruzaron en Intrusos

“Por suerte acá nadie te edita, acá te puedes mostrar así como eres”, arremetió Kate a lo que el futbolista contestó: “Entonces yo no quiero contar qué pasó con las visitas que después no tuvimos más por culpa tuya (..) Gracias a vos, que estuviste diez días nada más en el reality, no pudimos tener más visitas. Los familiares no pudieron tener más visitas por culpa tuya, porque no respetaste las horas y el lugar que te daban”. Luego, la panameña se hizo la desentendida: “Estás diciendo cualquier cosa, Chanchi, eres muy creativo a la hora de inventar. Si según tú, yo estuve diez días ¿A ustedes les sacaron las visitas hasta hace poco? No entiendo qué estás diciendo, explícate mejor”.

Kate Rodríguez, al momento de encontrarle un fundamento a su (mala) suerte en "El hotel de los famosos". (Captura)

Marcela Tauro indagó un poco en la acusación: “¿Por qué les sacaron las visitas? ¿Qué hizo Kate?”. A lo que Chanchi respondió: “Todos saben qué hicieron. Quería comunicarme solamente para pedir un poco de mesura a la hora de hablar de todos los chicos. Ya está, ya terminó el reality, lo que no hicieron, no lo pueden seguir haciendo afuera (..) Estoy conforme con lo que se mostró porque era un personaje que armaron, y otros también hicieron personajes, todos tejieron estrategias. Yo la pasé súper”.