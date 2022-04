Desde que se hizo conocida por ser una de las bailarinas del incónico programa de Marcelo Tinelli, “Bailando por un sueño”, Kate Rodríguez no paró un segundo y conquistó a los argentinos. Además de sus trabajos en televisión, la panameña despierta suspiros en Instagram.

Cautiva en las redes Foto: Instagram/Katepma

Esta vez, la morocha posó a puro brillo y glamour antes de visitar el programa “Socios del espectáculo” (Eltrece), el cual conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Kate Rodríguez a puro brillo y glamour. Foto: Instagram/@katem

“Hoy en @socioseltrece con @adrianpalla @rodrilussich”, escribió en el reel que publicó y en el cual se la ve desfilando con un vestido fucsia metalizado y unas sandalias doradas.

A los miles de corazones rojos que le enviaron, se le sumaron los elogios. “Diosa”, “El mejor cuerpo”, “Bomboncito”, “Perdón, pero me enamoré”, Estás divina como siempre”.

La mala experiencia de Kate Rodríguez en “El Hotel de los Famosos”

Tras ser la segunda eliminada de “El Hotel de los famosos”, Kate Rodríguez habló con “Socios del espectáculo” de cómo fue su paso por el reality.

Kate Rodríguez en "El hotel de los famosos". (Captura)

“¿Por qué no te quería nadie?”, le preguntó Rodrigo Lussich en su visita a “Socios del espectáculo”, a lo que ella respondió: “Porque soy como soy y eso no le gusta a nadie. ¿Ustedes creen que querían que Matilda ganara? Era porque no me querían a mí”.

“El programa se graba 24 horas, sale solo una hora y pico. Pasaban cosas que hacían que yo reaccione. A mí me tenían de punto. Yo pasaba y los escuchaba burlándose de mi acento. Una negrita extranjera con carácter y que se plante no le gusta a la gente”, sentenció.