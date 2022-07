Kate Rodríguez es una modelo panameña que viene de una familia muy religiosa. Aunque su familia rechazó su participación en el mundo del espectáculo ella decidió seguir adelante con su carrera. Fue parte del Staff de bailarinas de Showmatch y también tapa de PlayBoy.

Kate Rodríguez, una de las famosas del hotel (Instagram).

La bailarina fue invitada recientemente al programa de Flor de la V y como acostumbra hacer mostró el outfit que utilizó para la entrevista con sus más de 1 millón de seguidores. En esta ocasión lució un vestido rosa cut out con tiras cruzadas de Laura Olguin y unas bucaneras negras.

Kate Rodríguez mostró su outfit para Intrusos Foto: Kate Rodríguez

La imagen se robó 2 mil me gustas y cientos de comentarios: “Te amamos”, “Que hermosa mujer que sos Kate, te bancas todas”, “Divina”, “Sos una verdadera diosa”, “Mi amor”, “Hermosa”.

Deslumbró a todos Foto: Instagram/Katepma

Que dijo Kate Rodríguez sobre Emily y Belu Lucius

Kate Rodríguez fue una de las participantes de El Hotel de los Famosos, una concurso televisido conducido por Pampita y por el Chino Leunis donde diferentes famosos viven juntos y realizan desafíos.

Desplegó su sensualidad Foto: Instagram/Katepma

Desde la salida de los participantes del hotel la polemica no ha parado de crecer. Los rumores sobre el bullyng que realizaron algunos praticipantes viene siendo muy cuestionado. La panameña fue invitada a Instrusos recientemente para hablar del tema. Emily Lucius una de las participantes acusadas de hacer muchas bromas pesadas había dicho recientemente que la producción solo decidió mostrar esos chistes y no otros. Incluso la joven llegó a poner sal en una pava que estuvo a punto de usar Silvina Luna quien sufre de hipertensión.

Kate Rodríguez Foto: Instagram @katepma

“Me indigna, porque es verdad. Ahora se hace la princesita descalza (sic), ‘ay, pobrecita yo, no entiendo qué fue lo que pasó. Y sí, en ese momento esa pava la usaba Silvina Luna”, fue la respuesta de la panameña y agregó “Pero esta cosa de que ‘nadie va a permitir que ella tome’, es hilar por un lado… ¡No se hace cargo! No dice ‘mira, la cag…’, no, no. ¡Porque tienen un ego las dos hermanitas!”