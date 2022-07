Karol G es una de las artistas urbano preferidas por el público latinoamericano y amada en los Estados Unidos y Europa.

Contando con una inmensa cantidad de fans alrededor del mundo, la cantante posee un perfil de Instagram con más de 54.2 millones de seguidores, posicionándose como una de las principales cuentas de la red social.

Karol G Foto: Instagram/@karolg

Allí Karol lleva compartidas la impresionante cifra de más de 3.2 K de publicaciones, entre las cuales se destacan sus producciones de fotos con importantes firmas de diseño, looks al último grito de la moda, momentos a puro fuego y fiesta, el detrás de escena de sus conciertos y postales de cuando está arriba del escenario.

Cómo fueron las fotos de Karol G luciendo una malla al cuerpo plateada

En esta oportunidad, Karol G compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que dejaron a millones de sus fans completamente enamorados.

Allí se puede ver a la cantante disfrutando del verano desde una terraza con un paisaje serrano por detrás y, un look a puro calor.

Karol G posó con una malla al cuerpo plateada y causó furor desde la altura. Foto: Karol G

Karol viste una malla al cuerpo plateada o metalizada que, junto a unas gafas super trend y su cabello de color turquesa, terminaron por conquistar a sus fans, quienes ahora no solo aman sus canciones sino también su sentido fashionista.

Karol G posó con una malla al cuerpo plateada y causó furor desde la altura. Foto: Karol G

En lo referido a la publicación, esta causó un enorme furor llevándose la impresionante cifra de casi 3 millones de corazones rojos y 32.6 K de comentarios. Sin lugar a dudas, una cantidad enloquecedora.

Karol G posó con una malla al cuerpo plateada y causó furor desde la altura. Foto: Karol G

“Tú no eres bebesita, tú eres BEBESOTA”, “La más fuego”, “OMG”, “OPACANDO TODO BEBÉ”, “La mujer con la que me caso”, “Bastaa a esta mujer se le rezaaa”, “Reinaa”, “Te amo”, “Mortaal”, “Me va a dar un infarto”, “Vos no sos de este planeta”, “Belleza de mujer” eran algunos de los muchísimos comentarios de la publicación.