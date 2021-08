Karina Jelinek disfruta de unas vacaciones en Ibiza y cautivó a sus seguidores posando en bikini arriba de un yate.

“Tarde con amigos”, escribió la modelo este sábado desde las playas paradisíacas del Mar Mediterráneo. El posteo juntó más de 2 mil me gusta en minutos y parte de sus más de 948 mil seguidores en Instagram le dejaron mensajes en los comentarios.

“Diosa”, “Hermosa”, “Bella”, “Qué linda”, fueron algunos de los halagos que recibió de parte de sus fanáticos. Tampoco faltaron los emojis de corazones, bombas, aplausos y caritas enamoradas para quienes se quedaron sin palabras ante la trabajada figura de Karina Olga.

// (Instagram/@karijelinek)

La exesposa de Leonardo Fariña comparte los mejores momentos de sus vacaciones en Europa con sus seguidores, quienes están siempre atentos para mimar a la modelo en cuanto posteo suba. Ya se había mostrado este viernes manejando un yate, que probablemente sea el mismo de la última foto.

// (Instagram/@karijelinek)

// (Instagram/@karijelinek)

La familia que quiere formar

Karina Jelinek está en pareja con Florencia Parise, más allá de que en un principio la había presentado como su amiga. Ella tiene un hijo de un matrimonio anterior, del que se acaba de divorciar. Sin embargo, la modelo apuesta a agrandar la familia a través de la subrogación de vientre.

“Yo no soy mamá, pero sí me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen dónde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿Por qué no?”, dijo en PH meses atrás.

Karina Jelinek y Florencia Parise posan juntas en las playas de Punta del Este (Foto: Instagram/ @florparise)

Viajó a Miami en el último tiempo para empezar con los trámites y había revelado que congeló sus óvulos. “Demora, pero tengo paciencia. Está avanzado. Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal”, aclaró la modelo.