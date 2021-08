Karina Jelinek disfruta de unas vacaciones en Ibiza y posó en Instagram manejando un yate, generando los suspiros y aplausos de todos sus seguidores.

La modelo simplemente eligió acompañar la publicación con un corazón naranja, mientras disfruta de las aguas del Mar Mediterráneo. En poco más de una hora sumó más de 3 mil me gusta y parte de sus casi 950 mil seguidores le dejaron comentarios.

“Preciosa”, “Diosa”, “Hermosa”, “La buena vida”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Karina Olga lució una bikini negra y un fino short con flecos marrones mientras conducía la lujosa embarcación, de la cual se dejan ver unos asientos de cuero rojos.

La modelo disfruta del verano europeo mientras sus planes de ser madre junto a su “amiga” Florencia Parisse avanzan en los Estados Unidos. Ella la acompaña en esta travesía por las playas europeas.

Su deseo de ser madre

Karina Jelinek dijo en más de una oportunidad que soñaba con ser madre y darle a sus hijos una crianza muy particular.

Confesó que alquilaría un vientre ya que no puede poner su propio cuerpo por un “problema personal”. Estuvo en Miami averiguando los trámites y su idea es criarlo con amigas, sin necesidad de una figura paterna.

Karina Jelinek quiere formar una familia con Florencia Parisse. (Instagram/@karijelinek)

“Me gustaría que tuviese los ojos claros y la mirada de buena persona de mi papá, la boca de Sandro y la inteligencia de Favaloro, un genio de la medicina y de la vida”, detalló tiempo atrás sobre cómo soñaba que fuera su bebé.

“Algunas personas dijeron que no quería tenerlo porque no quería engordar, pero son ignorantes. Los comentarios son tontos. Conozco amigas que tuvieron mas de cinco hijos y están bien, como Pampita y Dolores Barreiro. No tiene nada que ver con el físico”, comentó semanas atrás en Los Ángeles de la Mañana, a través de un mensaje al periodista Ariel Wolman.