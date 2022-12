Julieta Puente y el vestido de lentejuelas elegido para su participación en PH: “La ropa se repite”

Julieta Puente, con sus “Cardios de la felicidad”, logró conquistar desde sus redes sociales a una gran cantidad de seguidores entre los que también se encuentran personalidades del entretenimiento nacional.

La fama de Julieta Puente fue creciendo y explotó cuando llegó al Bailando de Showmatch. Ahora continúa con sus entrenamientos que salen desde múltiples puntos del país y que son producidos por su novio y futuro marido, Facundo Miguelena.

Juli Puente y su bailarín en la Academia, la nueva versión del Bailando. Foto: showmatch

La influencer tiene acostumbrados a sus seguidores a que les comparte el minuto a minuto de su vida. Así fue que al salir de la grabación del programa PH, Juli Puente adelantó en sus historias de Instagram el outfit para la ocasión.

En las historias se puede ver que luce un vestido de lentejuelas celeste claro, con manga guante, bien al cuerpo y corto, y con la espalda descubierta. Para completar el look eligió un rodete con dos trenzas finas que salen desde el frente, a la altura del flequillo.

Julieta Puente ya había usado el mismo outfit

Tal como contó ella misma en sus historias de Instagram, el look que eligió para la ocasión, ya lo lucido en otra oportunidad. “Obviamente repetí este vestido porque la ropa se repite y más la ropa que te gusta. No se usa una vez y chau. A parte, quien usa una vez y chau. No se puede. No funciona así. Se repite hasta que se rompe, se gasta y decís ´bueh, no me queda otra´. Recién ahí se cambia”, dijo la influencer.

Julieta Puente a bordo del MSC Foto: instagram

La vez anterior a la que se refiere Julieta Puente es la cena a bordo de un crucero, al cual Julieta Puente había sido invitada para disfrutar de la experiencia.