Mientras se prepara como actriz profesional, Johanna “Yoyi” Francella cosecha cada vez más seguidores en las redes sociales con fotos y videos en donde muestra desde sus trabajos actorales hasta estilos de moda.

//Mirá también: Johanna Francella cautivó a sus seguidores abriéndose la blusa y con un gesto pícaro

Johanna Francella Instagram | Instagram

Con solo 26 años, la hija de Guillermo Francella y hermana de Nicolás se ganó su lugar en los medios por los desafiantes papeles que ya protagonizó.

Y en las redes sociales maneja un selecto grupo de seguidores que aguardan cada posteo para conocer cómo evoluciona su carrera profesional e interactuar con ella.

Johanna Francella Instagram | Instagram

Hace poco tiempo, Yoyi Francella compartió un posteo en Instagram con una serie de imágenes en la que se la puede ver con un conjunto en color negro de top y pantalón muy sobrio.

//Mirá también: Lali Espósito beboteó con un minivestido de alto voltaje

Johanna Francella Instagram | Instagram

Enmarca su look los aros, cadenas y anillos dorados que la artista decidió lucir. El único texto que acompaña las fotografías son las marcas que la acompañan.

Y da un adelanto de su próxima participación en PH, Podemos hablar” con Andy Kusnetzoff junto a otras estrellas: Arturo Puig, Pamela David, Ale Sergi y Paulina Cocina.

Johanna Francella Instagram | Instagram

Sus admiradores en minutos comentaron su posteo: “¡Ay, Yoyi!, “Hermosa” y hasta un llamativo “Mg si creen que Yoyi y María Becerra se re parecen” fueron los más destacados y sumó 34.2 “me gusta”.

Como era de esperarse, estas fotografías causaron causó sensación entre los fanáticos de Yoyi Francella, mostrando el lado de modelo que tiene la hija del reconocido actor argentino.

Johanna Francella Instagram | Instagram

Cabe destacar que Yoyi Francella es conocida principalmente por sus papeles en Heidi, Golpe al corazón y protagonizó la serie Millennials, que emite Net TV y disponible en Netflix, junto a Noelia Marzol y Laura Laprida.

Yoyi también formó parte del elenco de la película “El robo del siglo”: “Pensé en no hacer la peli porque me dio miedo. Pero fui al casting y un mes después me dijeron que había quedado, y me entusiasmé mucho”.