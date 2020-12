A sus 27 años, Johanna Francella viene pisando fuerte en el mundo del espectáculo. Los hijos de Guillermo Francella y su esposa, María Inés, buscan seguir los pasos de su padre en el mundo de la actuación.

A pesar de que el heredero más conocido de la pareja es Nicolás, el actor galán de 29 años que rompe corazones y suma cada vez más fanáticos, “Yoyi” (como la llaman sus conocidos y amigos) no se queda atrás: protagonizó la serie Millennials, que emite Net TV y también se encuentra disponible en Netflix, junto a Noelia Marzol y Laura Laprida.

Yoyi Francella

Pero además de la actuación, Johanna también pisa fuerte en las redes sociales. Si bien no sube contenido a diario ni mucho menos, cada vez que la actriz decide compartir una foto, sus seguidores la llenan de halagos. Esta vez optó por un conjunto blanco que se llevó todas las miradas.

Johanna Francella (Foto: Instagram)

Yoyi también forma parte del elenco de la película "El robo del siglo", en la que Guillermo es uno de los protagonistas. Respecto a esto, la actriz reconoció: "Pensé en no hacer la peli porque me dio miedo. Pero fui al casting y un mes después me dijeron que había quedado, y me entusiasmé mucho".

Johanna Francella

Johanna debutó en televisión en la novela Noche y día ( El Trece), en 2014, luego, fue elegida para formar parte del elenco de la serie Si solo si (TV Pública). En 2019, se metió en la relación de Gallo (Matías Mayer) y Lidia Morel (Minerva Casero) en la segunda temporada de ATAV.