Jimena Barón suele sorprender en su cuenta de Instagram con fotos y videos que se llevan todos los elogios por parte de sus fans. Sin embargo, esta vez, deslumbró a todos y reventó la caja de corazones con una foto que dejo libre la imaginación.

Claro, La Cobra aprovechó que se despertó temprano y posó con un top verde que dejó sin aliento a muchos de sus seguidores. La historia de Instagram se terminó llevando todo tipo de reacciones después de que se la viera a la influencer en su casa.

Jimena Barón y sus fotos sensuales

La actriz y cantante tiene más de 5 millones de seguidores en su cuenta y sorprende todos los días con una publicación que se lleva todos los elogios por parte de sus fanáticos. “Hermosa”, “diosa”, “sos divina”, son algunas de las frases que suelen estar acompañadas de emojis de fuegos, corazones y bombas.

Jimena posó con un top verde que deslumbró a sus fanáticos. Foto: @jmena

Conoce a la doble de Jimena Barón que ¡hasta canta igual!

En el programa de Canal Trece, Bienvenidos a Bordo, que tiene la conducción de Laurita Fernández, es común ver la puerta de los parecidos, donde gente común se acerca a para mostrar su similitud con los famosos.

Esta vez, una joven se presentó y automáticamente Laurita le dio entrada: “Para mí entra y se dan cuenta quién es. Hola, bienvenida. Ya le iba a decir el nombre”.

“Siempre me dicen que me parezco a esta persona, me lo comentan en todas las fotos”, asintió la participante que una vez que adivinaron se animó a cantar un tema de Jimena Barón.