Después de unas minivaciones por Europa con su hijo Morrison, Jimena Barón está en Miami con la intención de grabar un nuevo disco. Es por esto que comparte los momentos de su estadía a través de su cuenta de Instagram, en la cual la tiene 5.8 millones de seguidores.

Jimena Barón

En esta ocasión, la artista posó en cuclillas luciendo unas nuevas zapatillas, pero un detalle se llevó todala atención de sus seguidores. Es que la expareja de Daniel Osvaldo, tenía solo la parte inferior de su ropa interior.

“Como Nike me trajo al mundo”, escribió en el pie del postoe que tiene más de 200 mil likes y cienntos de halagos por parte de sus fanáticos.

Jimena Barón al borde dela censura en Instagram. Foto: Instagram/@

“Fuaaa, quien pudiera tener esas zapatillas”, “Nadie nunca lució tan bien en calzones y zapatillas”, “Que lindas tus zapas”, “Casual”, “Carísima amooor”, fueron solo algunos.

El regalo de Jimena Barón a una seguidora

Jimena Barón fue de shopping y compró un body que no era de su talla, motivo por el cual decidió ofrecerlo a través de sus redes sociales.

El body que Jimena Barón regaló a una fan. Foto: Instagram/@jm

“He subestimado nuevamente mis lolas que no se ven exuberantes pero son más grandes de lo que parecen. Cuestión, no me cierra este bello atuendo. ¿Alguna seguidora pequeñita y con poca lola cerca de Palermo? A la vuelta lo puede pasar a buscar, se lo regalo”, expresó.

La conversación de Jimena Barón con su fan. Foto: Instagram/@jm

Luego, compartió la conversación con la fan a la que le regalará la prenda. “Pasame tu celular, así organizo que te lo dejen en la oficina y lo buscás cuando podés”, le dijo Jime a su seguidora, antes de que la chica le agradeciera el gesto.