La vuelta de La Peña del Morfi fue furor y su co-conductora Jesica Cirio se preparó para arrancar el programa este domingo con toda junto a Jey Mammon, el elegido para reemplazar a Gerardo Rozin.

Jey Mammón es el nuevo conductor de La Peña del Morfi Foto: Instagram

Al comenzar el programa el comediante dijo unas palabras para homenajear al ex conductor: “Las circunstancias de la vida me llevan a que Gerardo me abra las puertas de su peña y me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La Peña de Morfi. Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo haciendo tu peña. Estoy muy feliz de estar acá con este equipo que va solo. Y antes de empezar se los quiero agradecer, ya arranca la séptima temporada de La Peña de Morfi”.

Jey Mammón se embarca en la conducción de Morfi junto a Jesica Cirio.

Como se hizo famosa Jesica Cirio

Jesica saltó a la fama en 1999, tras su aparición en el programa “Pasión Tropical”. Luego fue convocada por “Polémica en el Bar” para interpretar a “la sobrinita” de Gerardo Sofovich. Hoy tiene una larga trayectoria en la pantalla chica, en programas de televisión, es por eso que es conductora de la Peña del Morfi.

Jesica Cirio

En esta ocasión, por el inicio de la séptima temporada del programa, la modelo expresó en sus redes para sus más de 3,2 millones de seguidores: “¡Y así fue el debut de la Peña de Morfi! La pasamos genial y fue hermoso volver a reencontrarnos! Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo”. En el posteo subió un video donde posa al ritmo de la canción de Camila Cabello y Maria Becerra, Hasta los dientes, luciendo un conjunto total white, un pantalón angosto, un top con encaje y un saco blanco.

La publicación conquisto rápidamente miles de me gustas y cientos de comentarios de sus admiradores: “Te pasas lo hermosa que eres Jessica. Que tengas un buen fin de semana cuídate”, “Una diosa total!! Salió excelente todo”, “Felicitaciones por este regreso de la Peña de morfi! Estuvo increíble el programa. Besotes”.