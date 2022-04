Jesica Cirio sabe como hacer para brillar en las redes sociales. La modelo y Vedette tiene años de experiencia con las cámaras, pareciera que nunca pierde el toque que la hace verse radiante en todas las fotografías.

Jesica Cirio enamoró con un conjunto deportivo Snake Print

La modelo le dedica mucho tiempo y empeño a las redes sociales. Eealiza producciones donde le da tips a sus seguidores para arreglarse el pelo, muestra ejercicios para entrenar los abdominales y los gluteos o también que comidas esta preparando. Es así que conquistó una comunidad de 3,2 millones de seguidores en Instagram.

Jesica adora trasmitirle motivación a sus seguidores y ellos le devuelven la gentiliza con mucho cariño y admiración. Pero además de ser entretenido el contenido que sube a su cuenta, ella cuenta con una belleza increíble que comparte con todos.

La lencería de Jesica Cirio

Esta vez, la rubia posó de espaldas a la cámara y con una mirada profunda que subió la temperatura en las redes sociales, lo hizo luciendo un conjunto de lencería negro con encaje.

Jesica Cirio subió la temperatura en las redes sociales con su lencería. Foto: Jesica Cirio

“Arrancó el finde XXL y yo viendo que me pongo hoy!”, expresó en su cuenta. Los comentarios y los me gustas de sus admiradores no tardaron en llegar. 29 mil fueron los corazones rojos que se gano la Vedette.

Jesica Cirio posó en ropa interior y deslumbró a sus seguidores Foto: Jesica Cirio

“Hermosa”, “Estas divina”, “Que envidia, de la sana”, “Jesica sos una diosa”, “No puedo creerlo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.