Jenna Lee, la amiga de Mia Khalifa, se sacó la ropa frente a cámara y quedó al borde de la censura

Jenna Lee volvió a dejar a sus seguidores sin aliento con una publicación que elevó la temperatura en redes. Con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram, la modelo e influencer es una de las figuras más audaces de la plataforma, donde suele compartir contenido de alto impacto visual.

Dueña de una figura escultural y una actitud provocadora, Jenna se consolidó como una de las modelos más seguidas en redes. Su contenido, que combina moda, sensualidad y viajes, la convirtió en una referente del mundo digital.

La influencer quedó al borde de la censura.

A lo largo de su carrera, trabajó con marcas de lencería y trajes de baño, potenciando su imagen a nivel internacional. Pero más allá de las campañas, son sus publicaciones personales las que generan furor entre sus fanáticos.

El video de Jenna Lee borde de la censura

En su última publicación, Jenna Lee llevó la audacia al máximo. En el video, aparece al borde de una piscina con su melena mojada y al natural, luciendo un maquillaje mínimo con delineado y gloss.

Con un movimiento sensual, Lee se quita la remera y deja al descubierto una microbikini multicolor con brillos y un diseño XXS que resaltó su figura y solo cubría lo esencial. Para completar el look, sumó accesorios dorados que le dieron un toque glam.

Jenna desafió los límites de la censura con su nuevo video.

“Necesito un guardavidas”, escribió en la descripción, generando aún más impacto. Sus seguidores no tardaron en reaccionar: “No es el bikini, es quien lo usa”, “Mi modelo de Instagram favorita” y “Me encanta” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió.