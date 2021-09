El escándalo comenzó con el video que protagonizó Cinthia Fernández (32), quien hizo un cierre de campaña un tanto polémico. Es que, es candidata a diputada por el espacio “Unite”, el mismo con el que había comenzado su carrera política Amalia Granata. En el spot, se la ve bailando en frente al Congreso, en ropa interior, con portaligas y con canción “Se dice de mi” de Tita Merello.

Las críticas no tardaron en llegar, pero sobre todo las de Florencia de la V (46), que la acusó de hacer uso de su cuerpo para conseguir votos. “Yo creo, después de ver y analizar la campaña, que por ahora no tiene más que ofrecer, no tiene más que mostrar que esto. Creo que este es su lugar de confort, creo que es algo que le sirve, que la potencia”.

Cinthia Fernández le respondió a Flor de la V Redes Sociales

“Acá nadie se está metiendo con el cuerpo. Lo que muchas mujeres y feministas critican es la utilización del cuerpo para algo. La lucha que estamos librando las mujeres contra el patriarcado tiene que ver con eso, con la utilización del cuerpo para disfrute, para goce, para lo que fuere”, aclaró Flor.

“Che, Flor de la Ve, con cara de actriz compungida contando que el medio fue cruel con ella y levantando una bandera de defensa de derechos... ¿Dice esto? Se me ríe el ‘único’ recurso que tengo para ofrecer: MIS NALGAS. Como me dedican programas eh, les debo garpar”, escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta de Twitter refiriéndose a los dichos de la actriz.

Cinthia Fernández bailó en las puertas del Congreso de la Nación para cerrar su candidatura. Instagram

El 23 de julio Fernández lanzaba su candidatura por “Unite por la libertad y la dignidad”. La modelo encabeza la lista 317 y en segundo lugar la acompaña quien le hizo la propuesta, el dirigente rosarino José Bonacci.