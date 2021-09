Tras la polémica generada por el spot publicitario de Cinthia Fernández filmado frente al congreso y posando solamente con un portaligas, la precandidata a diputada sorprendió con un estilo diferente.

Es que la panelista llegó tarde al programa “Los Ángeles de la Mañana” y se presentó a cara lavada frente a la cámara.

“Estoy a cara lavada. Es quiero decir porque salí a las nueve menos diez de mi casa y llegué once y dos acá. Una cosa imposible”, señaló frente a sus compañeros.

La panelista se encontraba con un top blanco, un jean y unos zapatos planos en el set, un look muy diferente a sus tradicionales.

Cinthia Fernández bailó en las puertas del Congreso de la Nación para cerrar su candidatura. Instagram

“Quiero decir que me la banco. No se asuste, no cambie de canal, que ya viene el corte y me pongo un corrector de ojeras”, bromeó Fernández.

Ángel de Brito aprovechó para compartir las imágenes del llamativo spot y del arriesgado look que lució Cinthia para su campaña.