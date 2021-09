Cinthia Fernández se postuló como precandidata a diputada por el partido “Unite”. Este domingo se llevarán a cabo las PASO y la bailarina decidió cerrar la campaña con un baile delante del Congreso de la Nación.

La bailarina y panelista competirá en las PASO en el mismo partido que convocó a Amalia Granata en 2019. (Instagram). Instagram

En el programa “Los ángeles de la mañana” (El Trece), mostraron el video en donde se la ve bailando tango en la puerta del Congreso. A su vez, se generó un debate entre Fanny Mandelbaum y Cinthia Fernández.

El cruce se originó porque en las imágenes se la ve a Cinthia bailando con un look tanguero pero vistiendo en la parte superior un portaligas. Ángel de Brito, conductor del programa consultó a Mandelbaum sobre el particular cierre de campaña y dijo: “Creo que el camino no es mostrar el culo. Perdoname, Cinthia, que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto, pero es lo que pienso”.

Cinthia Fernández bailó en las puertas del Congreso de la Nación para cerrar su candidatura. Instagram

Sin ganas de confrontar, Cinthia explicó: “Sos muy respetuosa. Mi campaña no es mostrar el culo. Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir. Todos me chicanean, ‘no sé tu propuesta’. Todos me cuestionan, porque justamente hablan de mi pasado como también lo hicieron con Amalia”.

“Piensan que un culo te desactiva el cerebro y para mí no es así. Y me parece que si muestro el culo al menos van a escuchar la canción y la propuesta. Lamentablemente mi culo llama la atención. Lamentablemente mi culo es cuestión de juzgar. Lamentablemente, hoy es una estrategia para que escuchen mi propuesta”, añadió.

“Yo creo que te van a escuchar más cuando hables y presentes una propuesta, sé que te invitaron a muchos programas políticos y no fuiste...”, contraatacó Fanny.

Y continuó: “Los escuché a los políticos en los programas de televisión, a esos que tienen títulos, que tienen militancia y a las personas que no muestran el culo, y de eso derivaron debates como los de ‘garchar’ y el ‘porro’, me parece berreta lo que hacen”.

Hace unas semanas, la bailarina también había causado polémica luego de publicar una foto desnuda en sus redes sociales con una reflexión: “¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar... vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo”.