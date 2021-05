Florencia Peña es una de las actrices que más presencia tiene en las redes sociales y maneja en Instagram, más de 5,3 millones de seguidores. Cada publicación que hace está pensada para su público y así suma fans día a día. Ahora decidió compartir una serie de fotos para dar batalla al frío y lo hizo con su acostumbrada sensualidad.

//Mirá también: Con minishort y nada más: el amanecer de Flor Peña

Florencia Peña Instagram | Instagram

Publicó una producción fotográfica en la que posó para una marca de sábanas de hotelería y en la primera fotografía se la ve luciendo un conjunto de ropa interior animal print con volados de encaje en color negro. En la otra, se la ve realizando un jugado topless tapándose con las sábanas. “Pedime que vaya a trabajar con estas sabanitas…”, escribió Florencia Peña en el epígrafe de las fotografías.

Florencia Peña Instagram | Instagram

Los cientos de comentarios de los fans no tardaron en llegar, y recibió más de 82 mil “me gusta” en poco tiempo. “Belleza”, “Hermosa” fueron los halagos más comunes y recibió hasta un pícaro: “Le pido permiso a tu marido y vamos a estrenar las sabanas”.

Florencia Peña Instagram | Instagram

Afortunadamente Flor regresó de un excelente humor al programa que conduce, luego de transitar toda la familia por un contagio de Covid-19. Ahora, ya repuesta, recuperó toda la energía y se notó ante las cámaras.

//Mirá también: Bianca Iovenitti posó al borde de la censura en Instagram

Florencia Peña Instagram | Instagram

Tan graciosa como siempre, bromeó con un filtro de Instagram y mostró un look que no pasó desapercibido. La actriz lució un conjunto realizado completamente en estampado de cómics: “¿Vieron lo que es este look? IN-CRE-Í-BLE!, remarcó. “Tiene toda la onda. Súper canchero para arrancar la semana a puro cómic”, comentó Flor Peña debajo de la foto que compartió.

Por suerte, los momentos más difíciles ya pasaron y volvió a la normalidad su alegría característica. Y lo malo ya quedó atrás.