A pesar de las críticas por su programa “La puta ama” (América), Florencia Peña sigue al pie del cañón y se muestra mejor que nunca. Este viernes, la actriz sorprendió con su outfit, el cual también compartió con sus seguidores de Instagram.

Florencia Peña. Foto: instagram

En el reel se la ve luciendo un mono engomado color militar con botones y unas sandalias doradas. En un momento, la conductora se acerca a la cámara y desabrocha uno de los botones de la parte inferior, los cuales después vuelve a abrochar.

Florencia Peña. Foto: Instagram

“¿Pechito sí? O pechito sí?”, escribió en el pie del posteo que recibió miles de likes y cientos de comentarios de parte de sus las 5.9 millones de personas que la siguen.

Al leerla, los usuarios no tardaron en opinar. “Sisi, claro que si. Reinaaa”, “Siempre pechito nunca inpechito!!!”, “Seee pechito”, “Te ves hermosa de cualquier manera. Estás re linda reina”, entre otros.

Cuándo Florencia Peña comenzó a tatuarse

En diálogo con “Intrusos” (América), Florencia Peña se refirió a sus tatuajes y a cuál fue el primero que se hizo.

“El primer tatuaje que me hice fue porque me estaba separando de Mariano y dije ‘manotazo de ahogado. Me tatúo un Mariano’. Él me tenía tatuada en el corazón y yo nunca le había retribuido el tatuaje, así que dije ‘es ahora’, expresó.

Florencia Peña luce sus tatuajes. Foto: Instagram @flor_de_

Y agregó: “Cuando llegué a casa se lo mostré y me miró como diciendo ‘no había necesidad’. La cuestión es que nos separamos y quedé con un Mariano”.

Florencia Peña luce sus tatuajes.

Sin embargo, luego se lo tapó. “Me saqué el ‘no’. Como soy María Florencia, me hice un firulete en el ‘no’ y tengo ‘María’”, indicó, entre risas.