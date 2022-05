Florencia Peña vuelve a ser tendencia, pero esta vez no se trata de una nueva publicación en Instagram. Todo lo contrario. La cuenta en la red social de la conductora fue suspendida.

Una gran sorpresa se llevaron los seguidores de la actriz cuando desde ayer en horas de la mañana no pudieron ingresar a su perfil, ya que no aparece al momento de buscarla.

La cuenta de Florencia Peña fue suspendida en Instagram. Foto: instagram

Es que Peña es una de las celebridades del país que más suele estar activa en redes con publicaciones diarias en su perfil, donde tenía una comunidad de 5,9 millones de seguidores.

Qué dijo Florencia Peña sobre su supensión en Instagram

“Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”, comenzó con su descargo Florencia Peña durante su programa.

“Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’”, explicó, haciendo referencia a su biografía en su perfil.

Luego apuntó contra la situación: “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”.

La actriz comparó la situación que vive con la red social con la denuncia que recibió por sus comentarios hechos durante su nuevo programa.

“Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamamela’ en el programa. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. Y ahora me cierran el Instagram. Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo”, aseguró.

Florencia Peña con su vestido cut out de gamuza. Foto: Instagram

Ya en tono de humor, la actriz se sumó a la misma disconformidad que ha tenido Cinthia Fernández en estos días: “Quiero saber algo: ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram? Chicos, vamos. De verdad. De lo mal que estoy me pasé todo el fin de semana dándole duro, duro duro... a las harinas. A lo otro también, pero no equiparó. Las harinas pudieron más”.