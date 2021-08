Florencia Peña cautivó a sus seguidores de Instagram vistiendo una campera de cuero y un corpiño de encaje con parte de abajo de animal print.

//Mirá también: Florencia Peña fue denunciada penalmente por su visita en cuarentena a Alberto Fernández

La actriz viajó a Salta, de donde es su pareja, Ramiro Ponce de León. Su look haciendo trompita, con campera de cuero y una tanga de animal print hizo suspirar a los fanáticos. Cuenta con más de cinco millones y medio de followers en Instagram.

El posteo hizo arder la red social y no tardó mucho en superar los 150 mil me gusta. Además de las múltiples bombas, corazones, fuegos, aplausos y caritas enamoradas, los seguidores se encargaron de brindarle todo el cariño en los comentarios.

Florencia Peña encandiló a sus seguidores en Instagram. (Instagram/@flor_d_p)

“Hermosa”, “Diosa”, “Quién pudiera”, “Sin palabras”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron. Pero también aparecieron los haters, que la juzgaron y le recordaron sus visitas a Olivos, algunos hasta insultándola.

La ex “Casados con Hijos” podría volver a desactivar los comentarios, tal como lo hizo con algunos posteos anteriores, para evitar mensajes ofensivos.

Su descargo tras la difusión de las visitas a Olivos

Florencia Peña visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta que rigió desde marzo de 2020. La reunión tenía como objetivo hablar del trabajo de actores e ir pensando distintos protocolos para que la actividad regresara.

Florencia Peña se defendió en su programa. Florencia Peña. Foto: captura pantalla

¿”Yo tengo que aclarar que no soy el gato del presidente? ¿Yo tengo que hoy salir a aclarar un mi propio programa que no soy la petera del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente, ¿de verdad?”, expresó furiosa en su programa.

“Estábamos desesperados. No sabíamos que iba a pasar. Yo no tengo nada que ocultar”, comentó la conductora de Flor de Equipo. “Dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera”, disparó.