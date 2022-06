Flor Peña es una de las celebridades argentinas que más comparte en sus redes sociales. La actriz y conductora de televisión publica un promedio de dos fotografías al día a través de su cuenta de Instagram, además de, subir muchos posteos a sus historias.

Y es que, Flor posee una cuenta de Instagram con más de 5.9 millones de seguidores, quienes, esperan ansiosos cada posteo de la misma, a quien, le regalan sus mensajes de cariño y muchísimos “me gusta”.

Flor Peña para su cuenta de Instagram con millones de seguidores. Foto: Instagram

Es en este sentido que, la actriz y conductora de televisión no pierde oportunidad para compartir sus mejores looks, producciones de fotos a puro calor, incluso, promocionar su página de contenido para adultos.

Cómo fue el look de Flor Peña para promocionar su página de contenido para adultos

Flor Peña posee junto a otras celebridades argentinas un perfil en el sitio web para adultos DivasPlay, donde, comparte videos y fotografías a puro calor.

En su cuenta de Instagram con millones de seguidores, la actriz y conductora de televisión aprovecha para promocionar su página, compartiendo fotografías al borde de la censura y mensaje que buscan atraer a sus fans.

El look de Flor Peña para promocionar su página de contenido para adultos. Foto: Flor Peña

En esta oportunidad, Flor compartió un posteo, donde, se la puede ver lucir un más que sensual vestido de color blanco con volados y un pronunciado escote en “v”, el cual, terminó por conquistar los corazones de miles.

“El vestidito me aprieta. Las medias me dan calor. Pero más calor me da... (completá la frase) Inspirate en @divasplayok” comentaba en la publicación Flor, donde innumerable cantidad de fans decidieron dejar sus comentarios expresando su sentimientos al ver a la actriz mostrar su belleza.

El look de Flor Peña para promocionar su página de contenido para adultos. Foto: Flor Peña

“Me enamoré”, “Por favooor”, “Impresionante tu belleza Flor”, “Te caíste del cielo Flor”, “Increíble ese loook”, “Diosaaa”, “Fuego totaaal”, “Llamen a los bomberosss”, “Me sacaste el frío de junio Flor”, “Totalmente impactado con tu belleza”, “Hermosaaa”, “La perfección en una foto” eran algunos de los muchos comentarios de la publicación.