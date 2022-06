Flor Peña tiene una comunidad de casi 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram con quienes acostumbra compartir fotos de los outfits que utiliza para su programa trasmitido por el canal América, La Put@ Ama.

A contra luz y a puro fuego Flor Peña conquistó corazones en top y colaless. Foto: Flor Peña

La modelo acaba de comprometerse con su novio, Ramiro Ponce con quien viene de realizar un alucinante viaje por México. Además la actriz esta protagonizando Network en el teatro y a la espera de la vuelta de Casados con Hijos. Se encuentra en un momento de su vida donde la escalera va en ascenso.

El look animal-print que Flor Peña lució en su programa de televisión. Foto: Flor Peña

Recientemente compartió con sus seguidores unas imágenes del look que usó para su programa. Mostró la parte de atrás de un increíble vestido negro al estilo cat suit con cadenitas y aberturas que terminan con la espalda al descubierto.

Flor Peña mostró su vestido negro y sorprendió en las redes sociales. Foto: Instagram

Fueron miles los me gustas que se ganó con la publicación y también los comentarios que le dejaron sus seguidores: “Que hermosa que sos”, “Linda linda”, “Sos muy divina”, “Que tremenda mujer que sos”, “Florencia ¿te dijeron que sos de las tipas más lindas del planeta?”, “¿Cómo puede ser que seas tan bombona?”, “Sos muy diosa Florencia”.

Qué dijo Florencia Peña sobre la ausencia de Érica Rivas en Casados con hijos

Con la noticia de la vuelta de Casados con hijos al teatro también se conoció la noticia de que Érica Rivas, la interprete de Maria Elena, no participaría de la misma. La actriz tuvo muchos conflictos con los guionistas que intentaron adaptar la serie a este nuevo formato.

Flor Peña posó desde su casa con un microtop. Foto: Instagram

En una entrevista que le hicieron a Florencia Peña, la modelo revivió la polémica: “La banco como actriz, como mujer, como persona. Yo fui parte de la cocina. Viví de cerca lo que sucedió. Fue su elección no estar en la obra. Me dolió fue que tanto yo como Luisana hicimos mucho para que ella estuviera. Quería hacer otra cosa, que no era Casados con hijos”, sostuvo.

Vuelve Casados con Hijos sin Érica Rivas Foto: Captura Twitter

“Hay chistes que no haríamos, pero Casados con hijos es Casados con hijos. Es una sátira. Nos estamos riendo los estereotipos y del machismo. María Elena enfrenta a Pepe y a Mónica con el machismo”, aseguró la actriz que no ve en la serie el machismo que denunció Érica Rivas.