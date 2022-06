Flor Peña es una de las actrices que más revuelo y polémica viene generando. Desde que abandonó Flor de Equipo para hacer su propio programa en el canal América, llamado La Put@ Ama, su nombre aparece en todas las redes sociales y programas de televisión.

El look animal-print que Flor Peña lució en su programa de televisión. Foto: Flor Peña

La modelo lanzó su programa, se va a casar y hará su regreso como Monica de Casados con hijos en el teatro. Su carrera esta en un momento importante. Además viene incursionando en las plataformas de contenido exclusivo como DivasPlay. Donde comparte con sus suscriptores videos para adultos.

Flor Peña posó desde su casa con un microtop. Foto: Instagram

En esta ocasión en Instagram compartió un adelanto de lo que iba a publicar en la plataforma. Se trata de un video donde se la ve con un top blanco super ajustado y una bombacha muy finita cuyas tiras levanta al ritmo de “Tira para arriba”.

“Tirate una que sepamos todos”, expresó y se ganó 146 mil me gustas. Los comentarios de sus admiradores no tardaron en aparecer: “Pienso que cada día que pasa estás más linda. Mejor que hace 20 años!!! Te felicito por reinventarte”, “Cada día estas más loca Flor, me encanta”, “Quien pudiera”, “que hermosa mujer por favor”, “Me haces mal”, “impresionante”.

Flor Peña Foto: Instagram/flor_de_p

Cómo es el perfil de DivasPlay de Flor Peña

El nombre que utiliza en la plataforma para adultos es el mismo que en otras redes sociales: Flor_De_P. “Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes! Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más...”, dice la descripción que tiene en su perfil apenas ingresas.

Florencia Peña Foto: Instagram/Flor_de_p

Para poder ver cada uno de los videos y fotografías que publica la modelo, hay que suscribirse. Esto cuesta alrededor de 15 dólares por mes.